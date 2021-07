Procurado por time da Série B, treinador continua no Santa Cruz

Recife, PE, 12 (AFI) – Um dos nomes cotados para assumir o lugar de Roberto Fonseca no Londrina, Roberto Fernandes decidiu continuar no Santa Cruz para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C.

“Já recebi duas propostas de equipes na Série B desde que eu assumi o Santa Cruz. Eu pessoalmente não gosto de falar sobre especulações, mas a informação do momento é que eu sou treinador do Santa Cruz”, disse Fernandes à Folha de Pernambuco.

Contratado há um mês para substituir Bolívar, o treinador ainda não conseguiu vencer no comando do Náutico. Sob seu comando, são dois empates e duas derrotas.

Único time que ainda não venceu no Grupo A da Série C, o Santa Cruz aparece na lanterna, com três pontos, seis a menos que o Floresta, primeiro fora da zona de rebaixamento.

OUTRO NOME

Como as negociações com Roberto Fernandes não avançaram, a diretoria do Tubarão deve ir atrás de Paulo Bonamigo, que está sem clube depois de ter deixado recentemente o Remo, outro participante da Série B.