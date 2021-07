Profissionais da saúde acendem pira na celebração do Dois de Julho em Salvador

Por causa da pandemia da covid-19, a celebração presencial do Dois de Julho, Independência da Bahia, foi suspensa em Salvador pelo segundo ano consecutivo. No lugar da típica aglomeração da festa cívica, um ato simbólico foi feita nesta sexta-feira (2) e reuniu autoridades como o prefeito Bruno Reis e o governador Rui Costa. Em homenagem aos profissionais de saúde, a pira foi acesa por enfermeiros que atuam na linha de frente contra o coronavírus.

O presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro, explicou a escolha do tema das celebrações em 2021. “O tema deste ano é A Chama da Esperança porque a gente espera que essa Covid saia das nossas vidas, que a vacinação continue correndo e que a gente possa logo, logo estar voltando à rotina. Estamos também com uma programação virtual enorme na página da FGM no site e YouTube, então aproveitem este ano para conhecer mais a festa”, declarou.

Ele aproveitou ainda para informar que no próximo ano serão abertas as comemorações pelos 200 anos da Independência do Brasil na Bahia, a serem completados em 2023, com a criação de um Memorial da Independência no Pavilhão 2 de Julho, na Lapinha.