Programa Criança Feliz supera meta de cadastros e atendimentos em Penedo

O programa Criança Feliz alcançou a marca de 580 crianças cadastradas em Penedo, o que representa um crescimento de 120% de cadastros e atendimentos no primeiro semestre de 2021.

Desenvolvido em Penedo por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH), o Criança Feliz é um programa de acompanhamento para crianças em vulnerabilidade social que estimula a aprendizagem infantil e tem ainda o objetivo de desenvolver ações de educação, saúde e cultura.

No início do ano, 260 crianças eram atendidas pelo Criança Feliz em Penedo, sendo que a equipe da SEMDSH recebeu a missão de cadastrar pelo menos 400 crianças até o final do primeiro semestre.

A meta foi superada principalmente por ações de busca ativa realizadas nos povoados e bairros penedenses. Aproximar poder público dos que mais precisam é uma marca da gestão Crescendo Com Seu Povo, liderada pelo Prefeito Ronaldo Lopes.

Pandemia

Para manter o vínculo com as famílias beneficiada durante a pandemia de Covid, as visitas domiciliares realizadas pelo projeto Criança Feliz foram substituídas por atendimentos realizados em grupos nas redes sociais.

Com essa adaptação, as famílias participantes recebem orientações para fortalecer os vínculos familiares e estimular o desenvolvimento infantil. Já em datas comemorativas, as crianças recebem kits com propostas de atividades.

