Programa de Faustão na Band tem estreia confirmada; saiba quando será

Após deixar a TV Globo antes do previsto, Fausto Silva já tem data para voltar à TV. Em comunicado oficial, a emissora informou que o apresentador estará de volta em janeiro de 2022.

De acordo com Leo Dias, do Metrópoles, Faustão irá assumir o comando de um programa na faixa mais nobre e competirá com o ‘Fantástico’, da Globo, e o ‘Programa do Silvio Santos’, do SBT.