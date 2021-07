Programa Estadão de Jornalismo abre vagas de estágio em São Paulo

Programa Estadão de Jornalismo anuncia 25 vagas de estágio disponíveis para a função de Jornalista em São Paulo. O Estadão acredita que a informação é uma das principais ferramentas para a transformação da sociedade, portanto, está entre as maiores e mais renomadas empresas de informação e comunicação do Brasil. Veja, a seguir, todas as informações e como se candidatar a uma das chances!

Programa Estadão de Jornalismo divulga vagas de estágio para Jornalistas

São, aproximadamente, 25 vagas de estágio disponíveis para candidatos com Ensino Superior em Jornalismo concluído em 2019/ 2020 ou com término previsto para 2021.

O Programa Estadão de Jornalismo foi idealizado juntamente com a Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Desta forma, nos 90 dias de estágio, os participantes terão aulas teóricas com professores especializados e, atividades monitoradas pela equipe de Jornalistas do Grupo.

Você Pode Gostar Também:

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas, os interessados precisam acessar o link de participação, ler atentamente todas as informações e, clicar em candidate-se.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de Julho. Após esta etapa, no dia 13 de Agosto será divulgado a lista de aprovados para a 2º fase do processo de seleção. Por fim, no dia 31 de Agosto será apresentado a lista com os selecionados.

Gostou das informações? Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!