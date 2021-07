Programa Humanus é apresentado para as enfermeiras de Penedo

O Programa Humanus tem o objetivo de promover a qualidade de vida e a humanização Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do município de Penedo.

Promovido pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Penedo, o Humanus foi apresentado para as enfermeiras das Unidades Básicas de Saúde de Penedo durante reunião na Casa de Aposentadoria realizada nesta quinta-feira, 08.

Durante o encontro, o psicólogo Vinicius Barbosa explicou como será o funcionamento do programa, que auxiliará os profissionais de saúde do município a lidar com tensões e problemas corriqueiros do dia-a-dia, prevenindo e solucionando possíveis problemas.

Foram marcados quatro encontros com essas profissionais, para serem trabalhadas questões como a pandemia do coronavírus, valorização profissional, competências e habilidades no gerenciamento de conflitos e aproximação da administração pública com seus colaboradores, para o alinhamento de propósitos.

Fornecendo também auxilio psicológico e humanizando as relações, principalmente com as dificuldades ocasionadas pelo enfrentamento da pandemia de Covid-19.

De acordo com Vinicius Barbosa, esse programa atende os profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate a pandemia, sendo apresentado para todos de forma on-line e com encontros presenciais também para médicos e agentes de saúde.

“Até o final de julho estaremos escutando todos esses profissionais para sabermos o impacto da pandemia na vida dessas pessoas, com experiências de valorização aos nossos profissionais de saúde, proporcionando relacionamentos mais humanizados e ajudando a lidar pressões diárias de uma forma mais equilibrada”, explicou Vinicius Barbosa.

