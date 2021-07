Projeto Penedo Mais Verde planta mais de 25 mil mudas de árvores da Mata Atlântica

Parceria entre Semarh Penedo e IMA Alagoas também ocorre na APA do Marituba

Decom PMP

Mudas de árvores nativas da Mata Atlântica foram plantadas em espaços públicos de Penedo nesta sexta-feira, 02 de julho, mais uma ação do Projeto Penedo Mais Verde.

Somente este ano, mais de vinte e cinco mil mudas de árvores como ipê roxo e amarelo, canafístula, craibeira e outras variedades do bioma foram plantadas em Penedo.

O trabalho é desenvolvido por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas (IMA), órgão que alcança a marca de um milhão de mudas plantadas em todo estado.

A ação conjunta realizada pelo Projeto Penedo Mais Verde também ocorre na APA do Marituba, área de preservação ambiental onde locais degradados receberam mudas para recomposição da flora nativa.

O Projeto Penedo Mais Verde é desenvolvido desde 2016, à época em parceria com a unidade local do Instituto Federal de Alagoas, com a participação de estudantes e professores nos mutirões de arborização de bairros da cidade.

Praças de Penedo e a orla ribeirinha também já foram contempladas pelo projeto que visa preservar do meio ambiente e deixar a cidade mais bonita.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP