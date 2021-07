Promovido: Rafael Portugal terá programa na Globo em 2022, diz colunista

Depois de duas edições de sucesso do CAT BBB (Central de Atendimento ao Telespectador), Rafael Portugal finalmente vai ter mais espaço na Globo. Segundo a colunista Patrícia Kogut, o humorista terá um programa para chamar de seu em 2022, mas o formato ainda não foi divulgado.

Rafael Portugal já era conhecido por seu trabalho no Porta dos Fundos, mas caiu nas graças do público em 2020, quando estreou o quadro ‘CAT BBB’ no Big Brother Brasil. Com piadas e paródias divertidas, o ator se destacou e conquistou o diretor Boninho, ganhando ainda mais espaço na emissora.