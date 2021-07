Pronomes em Inglês: um resumo para o ENEM

Como usar os pronomes em Inglês?

Dominar a função e o uso correto dos pronomes na língua inglesa é extremamente importante para que você compreenda os textos e charges que estarão presentes nas questões de inglês do ENEM e dos vestibulares (tanto na primeira como na segunda fase).

Dessa forma, vamos conferir, a seguir, um resumo sobre os pronomes em inglês, seus tipos e seus usos.

Pronomes em Inglês: Introdução

Pronomes são termos que acompanham ou substituem os substantivos e outros pronomes. Assim como em português, os pronomes em inglês são classificados de acordo com a sua função. Eles podem ser divididos em:

Demonstrative pronouns (pronomes demonstrativos)

Indefinite pronouns (pronomes indefinidos)

Interrogative pronouns (pronomes interrogativos)

Personal pronouns (pronomes pessoais)

Possessive pronouns (pronomes possessivos)

Reflexive pronouns (pronomes reflexivos)

Relative pronouns (pronomes relativos)

Vamos conferir, seguir, como devemos utilizar cada um desses tipos.

Pronomes em Inglês: Demonstrative Pronouns

Esses pronomes têm como função indicar pessoas, lugares ou objetos, assim como os pronomes demonstrativos em português.

Existem 4 demonstrative pronouns. São eles: this, these, that e those.

Lembre-se de que this e that são utilizados para objetos/lugares/pessoas no singular e variam de acordo com a proximidade dessa mesma coisa. These e those, por sua vez, são utilizados com plural.

Pronomes em Inglês: Indefinite Pronouns

Os pronomes indefinidos, como o próprio nome diz, não determinam algo, mas se referem aos substantivos de maneira indeterminada.

Você Pode Gostar Também:

Alguns exemplos de indefinite pronouns são: any, anything, few, much e many.

Pronomes em Inglês: Interrogative Pronouns

Os pronomes interrogativos são usados para realizar perguntas e devem aparecer, na língua inglesa, no início da frase. São eles: who, whom, whose, whuy, which, what, where, when e how.

Pronomes em Inglês: Personal Pronouns

Os personal pronouns fazem referência à pessoas, lugares e objetos. Eles podem ser classificados em subject pronoun e object pronouns.

Exemplos: I, you, he, she, it, we they, me, him, her, us e them.

Pronomes em Inglês: Possessive Pronouns

Os pronomes possessivos, assim como no português, indicam posse. Eles são usados para indicar que algo pertence à alguém. Esse grupo também se subdivide: possessive adjectives e possessive pronouns.

Pronomes em Inglês: Reflexive Pronouns

Os pronomes reflexivos são usados após o verbo e concordam com o sujeito da oração. Esses termos são construídos com o uso do sufixo –self (singular) e –selves (plural). Exemplo: myself e themselves.

Pronomes em Inglês: Relative Pronouns

Os pronomes relativos podem exercer a função de objeto ou sujeito, de acordo com a frase em que se encontram.

Alguns exemplos: who, whom, whose, which e that.