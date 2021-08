Prorrogação do auxílio emergencial 2021: Calendário da 5ª, 6ª e 7ª parcela

A Caixa Econômica Federal encerrou na última sexta-feira (30) os depósitos da quarta parcela do auxílio emergencial. Os benefícios estão sendo adicionados na conta poupança social digital, tanto para o público geral quanto para os segurados do Bolsa Família.

Receberam na sexta-feira os beneficiários nascidos em dezembro que se inscreveram no programa pelo aplicativo, site ou Cadúnico, bem como os inscritos do Bolsa Família com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 0.

Agora, a instituição vai começar a liberar os saques em espécie e transferências no dia 2 de agosto. Lembrando que os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o benefício no mesmo dia em que é depositado.

Todavia, o auxílio emergencial será prorrogado por mais três meses nos seus mesmos moldes. O Governo Federal já está programando os pagamentos da 5ª, 6ª e 7ª parcela para os contemplados.

Prorrogação sem alterações

Como mencionado, a prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses, não vai alterar as condições e critérios do programa. Diante disso, os beneficiários receberão até outubro o mesmo valor atual, que varia conforme a composição familiar, sendo:

R$ 150 – para famílias com um único integrante;

R$ 250 – para famílias com dois ou mais membros;

R$ 375 – para famílias monoparentais onde as mães são chefes do lar.

Novo cronograma de pagamentos

O cronograma de pagamentos com as novas parcelas anda não foi divulgado pelo Governo para o público geral. Até o momento, apenas os inscritos do Bolsa Família podem consultar quais datas receberão os novos pagamentos, visto que seguirão o calendário tradicional do programa social.

Os contemplados do público geral devem receber informações sobre as próximas datas de recebimento através do WhatsApp. Isso porque, a Caixa vai enviar notificações aos beneficiários deste grupo por meio da plataforma de mensagens instantâneas.

Para isto, a instituição vai coletar todos os números de celular informados nos cadastros do Caixa Tem, plataforma de movimentação do auxílio emergencial. Através de uma conta oficial da instituição (com selo), as informações serão enviadas como mensagens para os beneficiários com WhatsApp.

Cabe salientar, que o meio de comunicação será exclusivo para repasses de avisos sobre o benefício por parte da Caixa Econômica. Logo, dados pessoais não serão solicitados ao cidadão, que deve se atentar para não cair em possíveis golpes.

Calendário de saques da 4ª parcela para o público geral

Mês de nascimento Data para o saque Janeiro 02 de agosto Fevereiro 03 de agosto Março 04 de agosto Abril 05 de agosto Maio 09 de agosto Junho 10 de agosto Julho 11 de agosto Agosto 12 de agosto Setembro 13 de agosto Outubro 16 de agosto Novembro 17 de agosto Dezembro 18 de agosto

Calendário da prorrogação para o Bolsa Família

Nº final do NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro

