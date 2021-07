Prorrogação do auxílio emergencial 2021: Confira o calendário da 5ª parcela do benefício

Como vem sendo discutido nos últimos dias, o auxílio emergencial 2021 será prorrogado por mais três meses. A medida foi anunciada pelo presidente da república, Jair Bolsonaro, e deve estender o programa até outubro deste ano.

Segundo o presidente, a extensão será implementada para apoiar a população em situação de vulnerabilidade diante o avanço da vacinação contra a Covid-19. A expectativa é que até o mês de outubro todos os cidadãos adultos brasileiros já tenham sido vacinados, pelo menos, com a primeira dose imunizante.

Devido a isso, muitos beneficiários do programa já aguardam a liberação dos calendários da 5ª, 6ª e 7ª parcela. Até o momento, o novo cronograma não foi divulgado pelo Ministério da Cidadania nem pela Caixa Econômica Federal, somente os inscritos no Bolsa Família já possuem o calendário.

Auxílio emergencial 2021

Em 2021, o coronavoucher foi liberado com valores variados de R$ 150 para quem mora sozinho, R$ 250 para famílias com dois ou mais componentes e R$ 375 para famílias monoparentais chefiadas por mães solteiras.

Os beneficiários inscritos via site, aplicativo e CadÚnico, precisam aguardar o calendário de saques e transferências para ter o dinheiro em espécie. Diferentemente dos cidadãos inscritos no Bolsa Família, que podem sacar o benefício na mesma data em que é depositado.

Calendário 5ª parcela do auxílio emergencial

Como mencionado, somente os segurados do Bolsa Família que recebem pelo auxílio emergencial sabem quando serão pagas as próximas parcelas. Isso ocorre devido ao uso do calendário original do programa social, que usa os dez últimos dias úteis do mês para realizar os pagamentos.

Contudo, vale salientar que para este grupo os pagamentos seguem a ordem do dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) do cidadão. Confira o calendário da 5ª parcela do benefício a seguir:

Número final do NIS Datas de pagamento NIS 1 18 de agosto de 2021 NIS 2 19 de agosto de 2021 NIS 3 20 de agosto de 2021 NIS 4 23 de agosto de 2021 NIS 5 24 de agosto de 2021 NIS 6 25 de agosto de 2021 NIS 7 26 de agosto de 2021 NIS 8 27 de agosto de 2021 NIS 9 30 de agosto de 2021 NIS 0 31 de agosto de 2021

