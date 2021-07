Prouni 2021: Passo a Passo de como se inscrever

As inscrições para o Prouni (Programa Universidade para Todos) foram abertas nesta terça-feira (13) e ficarão abertas até o dia 16 de julho, ou seja, os estudantes têm pouco tempo para realizar sua inscrição.

Na edição de 2021 o Prouni está oferecendo 134.329 bolsas, desse total 69.482 são integrais e 64.847 parciais.

Ao todo serão 10.821 ofertados em 952 instituições de ensino superior da rede privada em todo o Brasil. No dia 20 de julho já sairá o resultado da primeira chamada.

Se você quer saber tudo sobre como se inscrever no Prouni, acompanhe o restante do artigo e fique por dentro!

Como realizar a inscrição no Prouni

Para realizar a inscrição o estudante precisa acessar o portal do Prouni, através do website do programa, clique aqui.

Contudo, o estudante precisa estar cadastrado na página do governo, gov.br. Se não tiver cadastro, realize o cadastro e acesse o portal do Prouni novamente.

Para aqueles que já possuem cadastro no “gov.br”, basta apenas preencher o CPF e a senha de acesso para entrar no portal do Prouni.

Quem pode se inscrever

As inscrições no Prouni estão destinadas a pessoas que ainda não concluíram um curso superior e que necessariamente realizaram a última edição do Enem.

Além disso, os estudantes precisam ter obtido 450 pontos de média das notas. Ademais, ele também não pode ter zerado a redação.

Vale destacar que o programa é destinado para alunos que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública, ou estudado na rede particular na condição de bolsista integral da própria instituição.

Estudantes que possuem deficiências não precisam ter realizado todo o ensino médio na rede pública, ou na condição de bolsista na rede particular.

Além disso, professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrantes de quadro de pessoal permanente de instituição pública. Nesse caso, não é necessário comprovar renda.

Todas essas informações estão presentes no site do Prouni.

Passo a Passo para se inscrever no Enem

O candidato terá de escolher no máximo duas opções de instituição de ensino, qual o curso e qual turno deseja estudar, escolhendo cada um deles na sua ordem de preferência.

Para os candidatos com deficiência, ou que se autodeclaram indígena, preto ou parto é preciso optar pelas bolsas destinadas às ações afirmativas.

Posteriormente, o sistema do Prouni realizará o cálculo da nota de corte, ou seja, a menor nota para concorrer a uma bolsa na instituição e cursos escolhidos, tendo como base o número de vagas disponíveis e o número de candidaturas realizadas.

Contudo, a nota de corte não garante uma pré-seleção, uma vez que pré-aprovado o candidato precisará comprovar baixa renda, por exemplo. Ou seja, ela serve em um primeiro momento para o candidato monitorar sua inscrição.

Vale destacar que ela não é fixa e vai mudando de acordo com o número de inscrições que o curso recebe.

Cronograma do Prouni 2021

Veja abaixo o cronograma para o Prouni 2021:

Inscrições: 13 a 16 de julho;

Primeira chamada: 20 de julho;

Informações da primeira chamada: 20 a 28 de julho;

Segunda chamada: 3 de agosto de 2021;

Informações da segunda chamada: 3 a 11 de agosto;

Participar da lista de espera: 17 a 18 de agosto;

Lista de espera: 20 de agosto;

Informações da lista de espera: 23 a 27 de agosto.

Por fim, vale destacar que o monitoramento das vagas e consulta dos resultados ficam sob a responsabilidade dos candidatos. Caso seja pré-selecionado o estudante deverá comparecer à unidade de ensino selecionada e entregar a documentação exigida.

