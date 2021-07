Prova de vida do INSS: veja se o seu prazo acaba amanhã

Um grupo de beneficiários do INSS pode ter seu benefício bloqueado caso não faça a prova de vida até amanhã (31). Isso porque o prazo máximo para aqueles que deveriam realizar o procedimento entre maio e junho de 2020 termina amanhã.

Há duas formas de realizar a prova de vida, pelo aplicativo Meu INSS ou então na agência bancária onde o beneficiário recebe o pagamento.

No caso do aplicativo, a opção ainda não está disponível para todos, veja mais detalhes abaixo.

Como fazer pelo celular?

A prova de vida do INSS pelo celular pode ser feita em alguns minutos. Basta apenas baixar o aplicativo em um celular com câmera e seguir o passo a passo abaixo.

Importante lembrar que nem todos os segurados têm este tipo de liberação liberada, já que o projeto é piloto. Apenas parte dos beneficiários foram contemplados com a prova de vida do INSS pelo celular.

Você Pode Gostar Também:

Confira:

Acesse o aplicativo Meu INSS;

Com o acesso realizado (login e senha), a mensagem “Chegou a hora de fazer a sua prova de vida. Faça agora, pelo celular, sem precisar sair de casa” aparecerá na tela. Logo embaixo também constará outra mensagem: “Instale o Meu gov.br”;

Clique e instale no seu celular o aplicativo “Meu gov.br”;

Faça seu cadastro e login no app;

Já logado, clique em “Autorizações”. Libere todas as opções pendentes;

A pergunta “Deseja aceitar a autorização?” deve aparecer na tela, clique em “Realizar Validação”;

Após isso é hora de liberar a câmera do seu celular;

Procure o ícone “Permitir” e conceda a liberação;

Informe seu número de identidade e clique em “Prosseguir”;

Algumas dicas para realização da prova de vida devem aparecer. Leia-as;

Posicione o círculo em torno do seu rosto. Permaneça com o celular nesta posição em cerca de 60 segundos;

Se a validação facial for reconhecida, deve aparecer na tela a mensagem “Validação Facial realizada com sucesso”;

Clique em OK e finalize o processo.

Quem é obrigado a realizar a prova de vida?

Independente do benefício, todos aqueles que são segurados do INSS e recebem por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético devem fazer a prova de vida do INSS. A medida é obrigatória uma vez por ano, para evitar fraudes ou pagamentos inválidos.

Calendário completo da prova de vida do INSS

Mês original Mês em que deve ser feita Março e abril 20 Jun/21 Maio e junho/20 Jul/21 Julho e agosto/20 Ago/21 Setembro e outubro/20 Set/21 Novembro e dezembro/20 Out/21 Janeiro e fevereiro/21 Nov/21 Março e abril/ 21 Dez/21