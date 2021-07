Prova de vida: SAIU novo calendário atualizado

Se você é aposentado ou pensionista do INSS saiba que deve obrigatoriamente fazer a prova de vida, de acordo com as datas do novo calendário divulgado nesta segunda-feira (05). Perdeu o prazo da prova de vida do INSS quer saber o que fazer? Descubra tudo isso abaixo.

Se você perder o prazo, pode ter o benefício bloqueado. Isso não significa que se você deixar de fazer a prova de vida no prazo perderá o benefício para sempre, mas pode atrasar os pagamentos e complicar a sua renda mensal.

Perdi o prazo da prova de vida do INSS, o que fazer?

Se você teve o benefício cancelado por conta da falta da prova de vida, isso não significa que você, aposentado ou pensionista, perdeu direito ao dinheiro.

Mas sim que você terá que pedir reativação no aplicativo ou site Meu INSS.

Veja abaixo o passo a passo para reativar a aposentadoria ou pensão pelo INSS:

Faça login no Meu INSS;

Selecione a opção “Agendamentos/Solicitações”

Depois em “Novo Requerimento”;

Selecione o serviço desejado;

Clique em “Atualizar”;

Revise seus dados e depois selecione “Avançar”;

Insira os dados necessários para dar sequência ao seu pedido.

Como fazer prova de vida pelo celular?

O INSS lançou no ano passado a possibilidade da realização da prova de vida pelo celular. Tudo pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS.

Importante mencionar, que este é um projeto piloto e que ainda não está disponível para todos.

Apenas beneficiários do Banco do Brasil tem essa possibilidade pelo celular.

Para você ter direito a prova de vida online é necessário possuir carteira de motorista ou título de eleitor, com biometria cadastrada na Justiça Eleitoral ou no Departamento de Trânsito (Detran).

Isso porque esse é o banco de dados disponível no aplicativo até o momento.

Neste caso, uma mensagem de texto ou e-mail ainda será enviada para você, aposentado ou pensionista, do INSS.

Veja aqui um passo a passo de como fazer a prova de vida pelo celular.

Prova de vida presencial

Essa é a opção disponível para maioria dos segurados e pode ser feita diretamente no caixa eletrônico que você tenha biometria cadastrada.

Caso não tenha a biometria cadastrada, você deverá procurar atendimento em uma agência e levar CPF e documento com foto.

Calendário 2021:

Mês original Mês em que deve ser feita Até abril 20 Jun/21 Maio e junho/20 Jul/21 Julho e agosto/20 Ago/21 Setembro e outubro/20 Set/21 Novembro e dezembro/20 Out/21 Janeiro e fevereiro/21 Nov/21 Março e abril/ 21 Dez/21

Calendário prova de vida 2022

Mês original Mês em que deve ser feita Maio e junho/21 jan/22 Julho e agosto/21 fev/22 Setembro e outubro/21 mar/22 Novembro e dezembro/21 abr/22 Janeiro e fevereiro/22 mai/22 Março e abril/ 22 jun/22 Maio e junho/22 jul/22