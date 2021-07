Quadrilha acusada de aplicar golpes em idosos é presa pela Deic

Cinco pessoas, acusadas de integrar um grupo criminoso responsável por aplicar golpes contra idosos, foram presas nesta terça-feira, 06, pelos policiais da Divisão Especial de Investigação e Capturas (DEIC), no bairro da Jatiúca, em Maceió. O coordenador da Deic, delegado Gustavo Xavier, informou que para o golpe, os acusados escolhiam idosos que possuíam empréstimos próximos…

PC/AL

Cinco pessoas, acusadas de integrar um grupo criminoso responsável por aplicar golpes contra idosos, foram presas nesta terça-feira, 06, pelos policiais da Divisão Especial de Investigação e Capturas (DEIC), no bairro da Jatiúca, em Maceió.

O coordenador da Deic, delegado Gustavo Xavier, informou que para o golpe, os acusados escolhiam idosos que possuíam empréstimos próximos a serem quintados e se passando por terceirizados do INSS entravam em contato com as vítimas. Na conversa, eles convenciam os idosos, por meio da engenharia social, a pedir novo empréstimo com a intenção de quitar o antigo e se beneficiar de alguma forma.

“Por exemplo, os suspeitos convenciam a vítima a tirar um empréstimo de 30 mil reais. Ofereciam R$ 3 mil, informando que o empréstimo anterior seria quitado e que no final das contas o idoso seria beneficiado de alguma forma. Eles entregavam 10% e o restante se apropriavam com a proposta de mais a frente ser ofertado determinado valor para essa pessoa (vítima)”, explicou o delegado.

Ainda de acordo com dados apurados pela DEIC, o grupo possui várias empresas abertas em outros estados brasileiro com a finalidade de lesar as vítimas.

Em abril deste ano, a Polícia Civil de Alagoas prendeu envolvidos nesse mesmo tipo de crime. Os cinco, sendo três homens e duas mulheres, foram presos em um condomínio no bairro da Jatiúca e levados à sede da DEIC, no bairro da Santa Amélia, onde estão sendo ouvidos.