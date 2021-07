Quais são os tipos de WhatsApp modificados? E o que eles são?

O mundo da tecnologia digital é um universo muito vasto e extremamente abrangente, que foi ganhando forma e mudando a vida, para muito melhor, dinâmica e mais confortável, de milhões de pessoas ao redor do mundo todo diariamente.

É um universo maleável que se inova a cada dia mais, e tem como principal foco trazer as melhores e mais completas experiências possíveis para os seus milhões de usuários.

Um dos aplicativos mais famosos e utilizados no mundo todo, que ganhou maior destaque e fidelidade dos seus usuários, é o famoso aplicativo de troca de mensagens instantâneas, o WhatsApp.

Mesmo sendo um aplicativo bem completo por si só, muitos usuários já sentiram as necessidades de melhorias no mesmo, e como os desenvolvedores do aplicativo oficial podem demorar para atender as demandas de melhorias e inovações, outros caminhos acabaram sendo tomados e criados tipos de WhatsApp modificados

Por conta própria, alguns desenvolvedores acabaram criando aplicativos terceirizados do WhatsApp de modo informal, e disponibilizando para que os seus usuários, por meio de downloads também terceirizados, possam baixá-los e instalá-los em seus dispositivos.

Esses downloads terceirizados não são encontrados nas lojas oficiais de aplicativos dos dispositivos do sistema Android (Play Store) e IOS (Apple Store).

Esses aplicativos alterados, melhorados e não oficiais são chamados de MODs (modificações), e prometem trazer uma experiência ainda mais completa para os milhares de usuários do WhatsApp.

Eles garantem ao usuário um aplicativo melhorado, com muitos benefícios adicionados e layout parecido com o do aplicativo original, mas passível de milhares de personalização de temas e animações.

Algumas das opções de tipos de WhatsApp modificados mais famosos e requisitados pelos usuários que existem são o WhatsApp GB e o WhatsApp Plus, que são bem parecidos, mas possuem focos um pouco diferenciados em seu uso.

Abaixo, iremos discorrer acerca dos tipos de WhatsApp modificados, seus benefícios e funcionalidades, que podem ser adquiridas de forma completamente gratuita em sites confiáveis via arquivo de download APK.

Essa modificação possui um benefício muito legal, que garante muito a simpatia de quem a possui, que é a possibilidade de instalar duas contas do whatsapp no mesmo celular, incluindo a versão original do aplicativo! (Muito bacana, não é mesmo?)

Essa versão GB também adiciona muitas opções e funções de personalização, e conta com ocultação de várias atividades de privacidade, como status e avisos de gravar ou escrever, deixando essa versão bem privada e discreta para os usuários que assim preferem.

Ela também permite que o usuário esconda suas conversas, as que ele optar em esconder, dentro de um menu secreto e desligue a conexão de internet somente para o aplicativo, aumentando ainda mais a privacidade para o uso dele.

O WhatsApp Plus também permite duas contas no mesmo aparelho, mas não é possível instalar o aplicativo original. E ele ainda solicita, para a sua instalação, que o aplicativo oficial seja desinstalado do dispositivo.

Para quem gosta da parte de personalização e emojis exclusivos, o Whatsapp Plus é a versão ideal para ser baixada e instalada, já que contém mais emojis e planos de fundo disponibilizados, isso em comparação ao GB. O WhatsApp Plus também conta com uma interface mais completa.

Contêm sim algumas configurações referentes à privacidade, como algumas ocultações de status específicos, mas o seu verdadeiro foco fica no quesito de personalização do aplicativo.

Em outras palavras, é necessário o usuário entender o que prefere para escolher qual das famosas modificações baixar e instalar, se prefere a praticidade do uso do aplicativo ou mais opções de temas e personalizações dele.

Os aplicativos modificados e seus perigos

É muito válido e importante dizer, que aplicativos modificados não tem uma ligação direta com os oficiais, por isso ressaltamos a importância de baixar o arquivo APK em um link seguro, de um site confiável e de preferência já conhecido pelo usuário.

Esse cuidado adicional garante que tipos de WhatsApp modificados possam ser baixados sem trazer vírus e qualquer malefício para a saúde do aparelho celular.