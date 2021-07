Qualicorp oferece diversas vagas pelo Brasil

Está em busca de uma oportunidade de recolocação profissional? Esta pode ser a sua chance, já que a Qualicorp oferece diversas vagas de emprego pelo Brasil. As contratações vão de encontro com o movimento de expansão e solidificação da marca, que tem como objetivo viabilizar o acesso da população à saúde de qualidade por meio de planos de assistência médica.

Há chances para diferentes cidades do país, como Fortaleza (CE), São Paulo (SP), Barueri (SP), João Pessoa (PB), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e Porto Alegre (RS).

Os cargos disponíveis são para Analista de Operações, Consultor de Vendas (Interno), Analista de Processamento de Contas, Analista de Dados, Analista de Recursos Humanos – Rescisão, Especialista de Tesouraria Estratégica, Analista de Credenciamento, Consultor de Relacionamento, Coordenador de Atendimento a Clientes, Analista de segurança da informação, Analista de Suporte Linux e Zabbix, Assistente Administrativo, UX Design, UX Writer, Coordenador de Vendas Afinidades – Canal Interno, Especialista Retenção Digital, Operador (a) de Atendimento, Especialista em Benefícios Corporativos (Planos de Saúde), Agente de Relacionamento ao cliente – Diversidade Qualicorp, Cientista de Dados, Coordenador de Governança de TI, Especialista em Planejamento Financeiro, entre outros.

De acordo com a empresa, os salários variam de acordo com os cargos. Os contratados, porém, receberão salário compatível com o mercado e terão direito a um pacote de benefícios, que contempla:

Você Pode Gostar Também:

Vale-refeição;

Assistência médica;

Assistência Odontológica;

Seguro de vida;

PPR;

Vale-transporte;

Day off no dia do aniversário;

Short Friday;

Atuação em modelo hibrido (2 dias escritório e 3 home);

Ajuda de custo para Home Office;

Zenklub;

Gympass.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela Qualicorp deverão cadastrar o currículo no site https://jobs.kenoby.com/qualicorp. É importante notar que a empresa valoriza e respeita a diversidade em todas as suas formas, o que significa que todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo.