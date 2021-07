Quatro aplicativos para facilitar a sua vida de cinéfilo – Coisa de Cinéfilo

Quem é amante de cinema e séries sabe que às vezes é um pouco (ou bastante) difícil encontrar um filme específico ou simplesmente decidir qual produção vai assistir naquele tempinho que sobrou no final do dia. E atire a primeira pedra quem nunca passou tanto tempo escolhendo um longa ou série que, quando finalmente se decidiu, já não tinha mais tanto tempo para finalizar no mesmo dia.

Pensando em facilitar um pouquinho a sua vida de amante de entretenimento, o Coisa de Cinéfilo reuniu alguns aplicativos que vão te ajudar neste processo. Todos eles são gratuitos e disponíveis nas principais lojas de app. São fáceis de utilizar, possuem muito conteúdo, ajudando a te manter sempre informado, organizado e com seus programas em dia.

Então vamos do começo? Está pensando em escolher um filme ou série, comparar uma opção com a outra mas não sabe exatamente que opinião seguir? O IMDb é uma das maiores plataformas críticas atuais e reúne praticamente todos os filmes, com descrição, ficha técnica, trailer e opiniões.

Além de ter acesso ao que a plataforma acha daquele longa, você confere também a opinião do público que assistiu. Como é um aplicativo/site americano, mesmo tendo a tradução em português, alguns comentários são em inglês. No entanto, como o IMDb disponibiliza nota, é possível ter uma noção da qualidade do filme, mesmo sem ler as críticas ali.

Eles disponibilizam ainda muita informação sobre as produções, notícias de lançamento, próximas estreias, etc.

Este é definitivamente o melhor aplicativo desta lista em termos de facilitar a vida de quem usa. Quantas vezes você não quis assistir a determinado filme e passou horas procurando-o nos diversos serviços de streaming? Pois então. O JustWatch faz isso por você em questão de segundos.

Escolha um filme que quer assistir, digite no aplicativo ou site e ele já indica quais serviços de streaming têm ele disponível. É possível ainda configurar o seu cadastro e colocar quais plataformas você assina, assim ele já vai indicar aquelas que você possui. Pense uma praticidade?





Agora que você já escolheu e assistiu ao filme, nada melhor do que ter o seu próprio banco de notas sobre as produções. Isso é ótimo, inclusive, para o caso de querer reassistir ao filme posteriormente e lembrar se ele te trouxe uma boa experiência ou não.

No Letterboxd, você pode colocar que assistiu ao filme, qual a nota atribui e até se ele entrou no seu hall de favoritos. Tudo isso compartilhando com amigos que também se conectam com você, como uma grande rede social do entretenimento. O aplicativo permite ainda que você marque quais produções quer conferir, antes mesmo do lançamento delas. Assim fica mais difícil de esquecer, no período do lançamento.

A limitação do aplicativo é que ele é em inglês, então ao digitar o nome dos filmes, tem que seguir o nome original dele. Mas como todo o resto é muito intuitivo, é possível utilizar mesmo sem o domínio da língua.

Este aqui é para os amantes de séries. O TV Time é o melhor aplicativo para catalogar as séries que você quer assistir, está assistindo no momento e ainda vai conferir depois. Sabe quando alguém te indica uma produção e você acaba esquecendo depois? Aqui você tem a opção de marcar a série como “Quero assistir”, criando assim uma lista para a posteridade.

Além disso, é ótimo para marcar o episódio em que parou, para não se perder na ordem depois. Você vai marcando um a um, à medida que vai assistindo. Se você permitir nas configurações, o aplicativo ainda te avisa quando um novo episódio é lançado, quando a temporada daquela série é retomada , ajudando você a não perder nada.

As últimas atualizações do TV Time começaram a permitir a inclusão de filmes também, muito semelhante ao Letterboxd. No entanto, ainda é uma funcionalidade que está começando a ser utilizada pelos usuários, então não tem tanto conteúdo quanto o app anterior.



Marcela Gelinski, editora do site Coisa de Cinéfilo