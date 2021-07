Quatro lugares a céu aberto para curtir já em Salvador

Quem quer ir a locais abertos pode encontrar opções certeiras em Salvador. Seja para garantir uma melhor segurança para a saúde ou simplesmente para respirar e cuidar do bem-estar, é possível encontrar locais arborizados para sentar nas gramas, cafeterias e muito mais.

Esses locais baianos podem dar uma chance especial para quem quer admirar a arquitetura, os conceitos e conhecer um pouquinho mais da história cultural de Salvador ou, até, saber um pouco mais sobre sustentabilidade.

Confira:



1. Prédio “Verde” do SECIS |Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência

O prédio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis) de Salvador se destaca no Comércio pela sua bela fachada verde composta por 1,2 mil plantas de 17 espécies.

SECIS – Foto: Divulgação

Lá, tem um terraço igualmente especial com um sistema de cobertura verde, placas solares, horta e uma criação de abelhas sem ferrão, importante para a polinização das plantas.

Além de poder conferir o belo lugar, é possível também observar do alto a rotina urbana de Salvador.

Para ter acesso ao local, atualmente basta agendar para até duas pessoas fazerem a visitação guiada e é claro, ficar atento as atividades culturais pelas redes sociais da Secretaria.

☌ Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, s/n – Itaigara, Salvador

☌ Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 09h às 12h e 13:00 às 17:00.

☌ Preço: Gratuito

☌ Telefone: (71) 3202-5630

☌ Restrições que estão ocorrendo por conta da pandemia: Os horários de visita foram reduzidos, uso obrigatório da máscara, distanciamento social. E as visitas podem ocorrer de até no máximo duas pessoas por vez

2. Mirante Wildberger

Indo ao Mirante que também é conhecido como Mirante da Vitória, você pode contar com o céu aberto e ainda ficará acompanhado da grande árvore apelidada de “Bonsai Gigante”.



Mirante Wildberger – Foto: Amanda Oliveira

Além disso, o local proporciona uma bela vista do imenso mar da Baía e das ilhas distantes que o contorna, renovando as energias de quem aprecia a vista.

Do lado esquerdo, é possível avistar o Cemitério dos Ingleses e a Igreja de Santo Antônio. Como também a Barra e os casebres que compõem a pequena vila situada logo ali embaixo.

O espaço fica coladinho com o arranha-céu que leva o seu sobrenome, onde já existiu uma mansão medieval alemã.

Esse destino é considerado como ideal para passeios em família, casal ou para um grupo de amigos, já que não serve apenas para aproveitar o céu aberto e a vista.

Ao fazer uma caminhada, logo poderá encontrar um outro atrativo próximo ao Mirante, o mural do artista plástico Juarez Paraíso, no edifício Monsenhor Marques. Ele foi todo feito de pedras portuguesas e foi datada no ano de 1978. E uma pausa para uma foto não faz mal, né?

☌ Endereço: Largo da Vitória, 54-108 – Vitória, Salvador – BA, 40081-305

☌ Horário de funcionamento: De segunda a segunda, das 08h às 19h.

☌ Preço: Gratuito

☌ Acessibilidade: O pavimento acompanha a altura da calçada, sem degraus na entrada. Para chegar à árvore tem uma rampa no canto direito do pátio.

☌ Restrições que estão ocorrendo por conta da pandemia: Uso obrigatório da máscara e distanciamento social.

3. Forte da Capoeira

Senta que lá vem história! Conhecido como Forte da Capoeira, o Forte de Santo Antônio Além do Carmo teve a sua estrutura iniciada em novembro de 1695, no Governo Geral de João de Lencastre (1694-1702), e concluída em 1703.

Foto: divulgação

No período de 1982 a 1988, dentro da fortificação ocorriam ensaios do Bloco Afro Ilê Aiyê.

Em 1990, abrigando o Centro de Cultura Popular, o local manteve apenas duas escolas de Capoeira: o Centro Esportivo de Capoeira da Angola, de Mestre Pastinha, e o Grupo de Capoeira Angola Pelourinho, de Mestre Moraes. Querendo ou não, a Capoeira acabou garantindo a identidade cultural e a autosustentação do forte.

Ao visitar o local, poderá conferir os espaços para videoteca, oficina de fabricação de berimbaus, caxixis e pandeiros, a biblioteca e por fim o jardim.

Tirando os espaços externos de recreação, no pavimento mais alto da fortificação, os seus olhos terão uma vista ampla do Comércio e de boa parte do bairro Santo Antônio Além do Carmo.

De um lado, verás a o Largo e a Igreja principal do bairro com toda a sua vida social pulsante e cultural. E do outro, é possível ver até a Cidade Baixa, além de um belo horizonte com o mar da Bahia.

☌ Endereço: Largo de Santo Antônio Além do Carmo, s/n – Santo Antônio, Salvador – BA, 40301-330

☌ Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 08h às 18h.

☌ Restrições que estão ocorrendo por conta da pandemia: Uso obrigatório da máscara e distanciamento social.

4. Cafélier

Acompanhado de um bom café, o Cafélier tem em seu estabelecimento uma atmosfera perfeita para passeios românticos, em família com crianças e para ocasiões especiais.

Cafélier – Foto: Fábio Marconi

Localizada no Centro Histórico de Salvador, a charmosa casinha é por si só uma viagem no tempo já que é decorado com objetos antigos, possui aquela vista panorâmica da Baía de Todos os Santos sendo um lugar perfeito para assistir o pôr do sol.

Lá, você pode aproveitar tanto o local, como a vista e a companhia enquanto saboreia um café com guloseimas. Ou se preferir, peça aquela cervejinha gelada e tira-gostos e curta o bate-papo.

☌ Endereço: R. do Carmo, 50 – Santo Antônio Além do Carmo, Salvador – BA, 40301-380

☌ Horário de funcionamento: Quarta a segunda das 12 às 20h.

☌ Preço: Paga o que consumir.

☌ Restrições que estão ocorrendo por conta da pandemia: Uso obrigatório da máscara e distanciamento social.

