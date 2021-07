Rio Branco, AC, 22 (AFI) – De repente, a imagem rouba toda a cena e vira uma obra de arte ao apertar de um clique. Foi o que aconteceu no final da tarde de quarta-feira quando o repórter e fotógrafo Manoel Façanha registrou a cena no Florestão, em Rio Branco, capital do Acre.

Era o intervalo do jogo entre Náuas e Atlético que terminou depois com vitória atleticana, por 1 a 0, pela segunda rodada do Campeonato do Acre.

Estádio Florestão, em Rio Branco (AC). Foto: MANOEL FAÇANHA