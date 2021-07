‘Quebrado’, Sport pede retorno de laterais que estavam em times da Série B

Campinas, SP, 26 (AFI) – Numa crise que parecer não ter fim, o Sport está reduzindo a folha salarial do seu elenco e pediu o retorno dos laterais Luciano Juba e Ewerton para a sequência do Campeonato Brasileiro. A dupla estava jogando emprestada por Confiança e CSA, ambos os times da Série B do Brasileiro.

Luciano Juba vinha jogando pelo Confiança e retorna para suprir a ausência de Patric, que rescindiu com o time via Poder Judiciário. Atualmente o

clube conta apenas com Hayner, não tendo nenhum outro substituto em caso de suspensão ou lesão durante o restante da temporada.

O mesmo vale para Ewerton, que vinha sendo opção no CSA. Neste setor o problema do Sport é ainda maior, pois atualmente o zagueiro Chico vem atuando improvisado. Júnior Tavares também deixou o time e Sander está entregue ao departamento médico. O setor é uma das prioridades do departamento de futebol.

A dupla é revelada nas categorias de base do clube, mas acabou sendo emprestada no inicio do ano por não ter perspectiva de utilização no elenco que disputaria o Brasileirão. Porém, os problemas financeiros fizeram a diretoria repensar o planejamento e optar pelos retornos.

Os dois já devem retornar aos treinamentos nesta semana e no final de semana estarão à disposição do técnico Umberto Louzer.

O Sport é o 11º colocado do Brasileirão com 11 pontos – mesma pontuação que o São Paulo, primeiro time no Z4, mas com melhor saldo de gols: -4 a -8.