Questão comentada sobre Flexão Verbal, da Vunesp

Resposta e comentário

O enunciado da questão já deixa claro que o objetivo é identificar em que alternativa a flexão verbal apresentada está de acordo com o exigido pela gramática normativa.

Conforme a norma-padrão do português, nas alternativa A e B, os verbos deveriam apresentar as formas prever e repor, respectivamente. No caso da alternativa C, o uso de virem é incorreto pois essa é uma das formas do verbo ver, o correto seria vierem.

Já a oração na alternativa D exige que o verbo propor esteja conjugado na 3ª pessoa do plural do pretérito perfeito. Portanto, a forma correta é propuseram.

A resposta correta está na alternativa E, pois os verbos foram empregados corretamente.

