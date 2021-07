Questão comentada sobre morfologia, da FCC

Estudar para concurso ou vestibular por meio de questões de provas anteriores é uma das formas mais eficazes de colocar em prática o seu conhecimento. Além disso, prepara o estudante para lidar com o estilo da banca.

Por isso, apresentamos abaixo uma questão comentada da FCC sobre a morfologia para treinar para provas de Língua Portuguesa. Confira!

Questão – FCC

Em Atenas, um devedor, ao ter sua dívida cobrada pelo credor, primeiro pôs-se a pedir-lhe um adiamento, alegando estar com dificuldade. Como não o convenceu, trouxe uma porca, a única que possuía, e, na presença dele, colocou-a à venda. Então chegou um comprador e quis saber se a porca era parideira. Ele afirmou que ela não apenas paria, mas que ainda o fazia de modo extraordinário: para as festas da deusa Deméter, paria fêmeas e, para as de Atena, machos. E, como o comprador estivesse assombrado com a resposta, o credor disse: “Mas não se espante, pois nas festas do deus Dioniso ela também vai lhe parir cabritos. (Esopo. Fábulas completas. Tradução de Maria Celeste Dezotti. São Paulo: Cosac Naify, 2013, p. 22)

Em Atenas, um devedor, ao ter sua dívida cobrada pelo credor, primeiro pôs-se a pedir-lhe um adiamento, alegando estar com dificuldade. Como não o convenceu, trouxe uma porca, a única que possuía…

Os termos sublinhados na fábula constituem, respectivamente,

(A) preposição – artigo – pronome

(B) pronome – pronome – artigo

(C) artigo – pronome – pronome

(D) pronome – artigo – artigo

(E) preposição – pronome – artigo