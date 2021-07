Quinta Olímpica: madrugada teve história na canoagem e boxe nas quartas de final; confira

A madrugada do 7º dia das Olimpíadas de Tóquio teve eliminações brasileiras, recordes históricos sendo contados e classificações no boxe, judô e ciclismo. Confira o resumo:

Mayra Aguiar perdeu por wazari no Golden Score a semifinal diante da da alemã Anna-Maria Wagner, atual campeã mundial, mas venceu à repescagem na categoria até 78kg para sonhar com o bronze. Agora a judoca disputa o terceiro no lugar no pódio com a a perdedora entre a francesa Madelaine Malonga (atual número 1 do mundo) e a coreana Hyunji Yoon (número 23).