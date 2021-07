R$ 4 milhões estimados para o concurso 2290 da loteria na Lotofácil

Apenas um apostador acertou os 15 números do concurso 2289 da Lotofácil, levando o prêmio de R$ 1.263.167,88. Apostas também acertaram 14, 13, 12 e 11 dezenas e levaram outros valores de prêmios na loteria. Portanto, fique atento e confira maiores detalhes do próximo concurso 2290 que terá sorteio feito hoje (24) às 20h.

Lotofácil pode premiar com R$ 4 milhões no concurso 2290 que será sorteado hoje (24): loteria está concorrida

A modalidade da loteria que mais está ganhando concorrência nos últimos tempos, sem sombra de dúvidas, é a Lotofácil. Haja visto o concurso 2289 e o concurso 2290, que já têm diversos apostadores fazendo a fezinha e torcendo para levar uma grana para casa.

No sorteio passado, além do sortudo único na faixa de prêmio principal, 482 jogadores acertaram 14 dezenas e levaram o montante de R$ 784,99. Já com 13 acertos foram 12.626 pessoas que ganharam R$ 25,00. Mas, para 12 acertos a Lotofácil ofereceu R$ 10,00, e para 11 acertos, os apostadores levaram para casa R$ 5,00.

A modalidade da Lotofácil é sempre sorteada às 20h, dentro do Espaço Loterias, na cidade de São Paulo. As lotéricas que são credenciadas aceitam as apostas apenas até 19h, tal como as apostas feitas pela Internet. Assim, o valor de um jogo simples, seja presencial ou online, custa somente R$ 2,50.

A Quina acumulou

O sorteio que aconteceu nessa sexta-feira (23) da Quina está acumulado, com a estimativa de prêmio em R$ 5,3 milhões. Dessa forma, o jogador que acertar os cinco números pode colocar em seu bolso um valor milionário, segundo informações retiradas do site oficial da CEF (Caixa Econômica Federal).

Cinquenta e cinco apostadores chegaram muito perto de colocar as mãos no prêmio principal. Isso porque eles acertaram as quatro dezenas, sendo que cada um levou para casa o valor de R$ 10.626,51.

Na faixa de prêmios de três acertos, foram 4.137 apostadores que ganharam na Quina o prêmio de R$ 212,42. Tal como na Lotofácil, a modalidade da Quina realiza as suas extrações às 20h, mas o valor de suas apostas simples é de R$ 2,00.

Saiba mais a respeito de outras modalidades

As extrações das loterias acontecem sempre dentro do Espaço Loterias, localizado lá no Terminal do Tietê, em São Paulo. O horário, salvo imprevistos, é às 20h. Mas, existe uma exceção à regra que é a da Super Sete, onde o sorteio se realiza na parte da tarde somente segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, às 15h pelo horário de Brasília.

Vistoriam-se os procedimentos da loteria, por praxe, por presença de auditores populares. Assim, eles fiscalizam os sorteios, tal como acontecerá com o concurso 2290 de hoje da Lotofácil, e validam. No momento, não é possível ter a presença de plateia por causa das restrições que foram impostas pelas medidas sanitárias acerca da pandemia.