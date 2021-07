Rafa Brites revela como contou para Felipe Andreoli que estava grávida

Felipe então começa mostrando um scrapbook, uma espécie de livro de memórias, com algumas lembranças de momentos especiais do casal. “No primeiro ano que a gente completou juntos, a Rafa me deu esse presente!”, explica ele ao mostrar o álbum de fotos. “Presente lindo que a Rafa fez com fotos do nosso um ano de relacionamento”, completou.