Rafa Kalimann leva tombo jogando frescobol; veja vídeo

A influenciadora digital Rafa Kalimann aproveitou a sexta-feira para curtir a praia do Rio de Janeiro com os amigos. Em vídeo publicado no Instagram, a ex-bbb leva um belo tombo ao tentar jogar frescobol.

“Os meus. Amo vocês, amo o sorriso que vocês arrancam de mim, as nossas músicas ecléticas, nossas gírias goianas difíceis de entender, as risadas do nada e o choro de emoção em seguida, a leveza da nossa amizade todos esses anos. Feliz por recebê-los aqui”, escreveu na legenda da publicação. Confira:

Rafa nasceu em Campina Verde, em Minas Gerais, mas saiu de casa aos 14 anos para tentar a carreira de modelo em São Paulo. Após o BBB20, do qual saiu como vice-campeã, a influenciadora passou a viver na cidade do Rio de Janeiro por causa dos trabalhos na Globo.