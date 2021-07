Rafa Kalimann reage após rumores de relacionamento com diretor casado

Desde o fim do relacionamento entre Rafa Kalimann e Daniel Caon, muito rumores começaram a surgir na internet sobre o que teria motivado a separação. Porém, uma afirmação chamou a atenção da ex-BBB, que não se conteve e debochou da notícia de um site de fofoca.

Na publicação constava que ela teria trocado o cantor por um diretor de TV casado. Na sequência, a influenciadora escreveu: “(Risos) Vocês são criativos demais, meu Deus! Dei risada agora, que absurdo”. E complementou: “Eles postaram no perfil deles, de todas as notícias absurdas que as pessoas vem inventando sobre mim essa foi a mais. Cômica de tão ridícula. Dói tanto assim ver uma mulher conquistando suas coisas com esforço?”, completou ela.

Veja: