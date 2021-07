Rafael Portugal resolveu fazer uma mudança radical no visual. O humorista apareceu nas redes sociais com o cabelo platinado e sem os cachos.

Ao compartilhar uma foto do resultado, ele comparou sua aparência com a de Belo e Justin Bieber. Segundo o comediante, foi um pedido dos fãs. Rafael havia feito uma enquete no Instagram, perguntando se deveria mudar o visual. Com a resposta positiva, ele fez a mudança.

Confira o resultado: