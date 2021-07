Raissa Barbosa se desespera após reação da vacina da Covid-19 e é detonada

Raissa Barbosa surgiu aos prantos nas redes sociais após ter tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Durante o desabafo, a ex-participante de A Fazenda afirmou que teve reações, e deu a entender que tinha se arrependido de receber o imunizante.

“Eu quase desmaiei na rua por causa dessa vacina. Eu estou com calafrio, e eu liguei para um monte de gente pra me ajudar e ninguém me atendeu. Nossa, se eu soubesse que iria ficar tão mal… desculpa gente eu estar chorando aqui… mas eu estou com muita febre, com muita dor de cabeça, e eu estou tendo calafrios e muito fraca. Eu comi e continuo me sentindo fraca”, disse Raissa.

Pouco tempo depois, os vídeos foram apagados, mas já era tarde demais. Muitos internautas criticaram a atitude da famosa em propagar informações que podem assustar a população. “Que desserviço da Raissa Barbosa para com o restante das pessoas que sonham, as que se foram, e que sonhavam em tomar essa vacina e que não tiveram a chance. Que vergonha!”, escreveu um.

“Nossa, que ódio dessa Raissa Barbosa chorando e reclamando das reações da vacina. A mulher é uma pessoa pública, milhões de pessoas a seguem, com isso ela pode incentivar milhares de brasileiros a não se vacinarem, que desserviço”, complementou outro.

Após a grande repercussão negativa, ela surgiu mais calma e afirmou que as reações foram agravadas por causa de outras doenças.

“Boa noite, vim aqui me posicionar sobre os vídeos postados na noite anterior, realmente é normal ter algumas reações, porém, no meu caso se agravou com outra situação, que descobri hoje pela manhã quando fui ao médico, na verdade estava passando mal por outra condição que prefiro não revelar por ser algo muito íntimo e pessoal. Estou me recuperando e preciso de repouso. Peço que respeitem meu momento, obrigada por todas as mensagens de carinho”, amenizou Barbosa.