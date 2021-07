Randstad abre mais de 200 vagas de emprego pelo país

Randstad abre NOVOS empregos para contratação de profissionais de diferentes áreas de atuação pelo país. São mais de 200 oportunidades abertas, com vagas exclusivas para pessoas com deficiência – PCDs. Confira, a seguir, todas as informações!

Randstad anuncia oportunidades de emprego para diferentes áreas de atuação

A Randstad divulgou mais de 200 NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para colaboradores de diferentes funções em todo Brasil. Dentre as vagas abertas, estão os seguintes cargos:

Capacitação Empilhadeira (mulheres);

Capacitação Motorista (Mulheres);

Promotor Off São Caetano do Sul;

Promotor Off Barueri;

Capacitação de Mulheres Motorista de Entrega;

Analista de Recrutamento e Seleção Junior;

Capacitação de Mulheres Operadoras de Empilhadeira;

Promotor Trade Execução – exclusivo para PCD;

Oficial de Manutenção Predial;

Inspetor de Qualidade;

Supervisor de Vendas e Execução I;

Operador Logístico;

Ajudante de Entrega – Exclusivo para PCD;

Ferramenteiro Jr;

Desenvolvedor Full Stack Jr/Pleno;

Motorista de Entrega;

Analista de Logística Júnior – exclusivo para PCD;

Assistente de Loja;

Representante de Envios;

Consultor de Negócios (Hunter);

Consultor Técnico Comercial;

Auxiliar de Logística – exclusivo para PCD;

Analista de Preço de Mercado PL;

Tech Recruiter Sênior (Remoto);

Consultor de Pós-vendas Frotas;

Analista de NPS Sênior;

Analista de Dados Sênior;

Supervisor de Trade Execução;

Analista de Recrutamento e Seleção (Cobertura Licença Maternidade);

Analista de Recrutamento e Seleção Sênior;

Entre outros.

Além disso, a empresa oferece aos funcionários, remuneração de acordo com o mercado de trabalho e mais os benefícios de convênio médico, convênio odontológico, auxílio farmácia, participação de lucro, seguro de vida, vale alimentação e vale transporte.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas na Randstad, os candidatos precisam acessar o site de inscrição, ler atentamente todas as informações referentes à vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado.

