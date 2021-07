Rápido: aprenda a fazer uma nutritiva vitamina de aveia, iogurte e castanha do Pará

Em meio a correria do trabalho, tem dias que ninguém consegue manter uma alimentação 100% saudável. Parar para tomar um belo café da manhã ou ter uns minutos extra para jantar, muitas vezes, parece irreal. Se você está nessa situação, confira essa receita de vitamina de aveia com iogurt e castanha do Pará, dada pelo Taeq. Ela é rápida, prática e nutritiva.