Rappi lança cartão de crédito sem anuidade; Confira a novidade!

O Rappi, em parceria com a Visa, acaba de lançar dois cartões de crédito, sendo eles o RappiCard e o RappiCard Prime. Por meio desses cartões é possível realizar compras em lojas online ou físicas que aceitem a bandeira Visa. Além disso, o cartão de crédito RappiCard é isento de anuidade.

Para solicitar o RappiCard é necessário que o indivíduo baixe o aplicativo Rappi em seu aparelho celular. Em seguida, basta clicar na sessão laranja onde está escrito “RappiBank” e selecionar a opção “Quero”. Por fim, é só inserir os dados solicitados pelo App e aguardar.

As duas opções garantem aos usuários a possibilidade de resgatar uma parcela do dinheiro gasto. De acordo com o Rappi, o valor resgatado pelos clientes fica disponível no aplicativo podendo ser utilizado pela RappiConta. Diferente de alguns outros cartões de crédito, o cashback dos cartões Rappi não expiram.

Ambos os cartões possuem descontos em inúmeros restaurantes, lojas e até mesmo faculdades EAD. Essas promoções possuem prazo de validade, contudo, sempre estão surgindo novas vantagens.

De acordo com o site da empresa, os clientes também possuem vantagens para realizar viagens. Ao utilizar o cartão de crédito do Rappi estão disponíveis descontos exclusivos para seguros de viagem, hospedagem, aluguel de carros e até mesmo cobertura para roubo ou perda de bagagens. Para garantir esses benefícios basta cadastrar o cartão na plataforma Visa.

Entenda como funciona o cartão de crédito RappiCard

De acordo com informações divulgadas pelo Rappi, o cartão de crédito RappiCard não tem anuidade. Além do mais, o atendimento para os usuários do cartão não possui chatbots, ou seja, tudo é resolvido diretamente com funcionários da empresa e não com robôs.

O novo cartão de crédito também garante 3% de cashback aos usuários em compras no aplicativo Rappi e 1% em todas as outras compras. Em uma simulação disponível no site, ao gastar R$ 1.500,00 mensais no Rappi e mais R$ 1.500,00 fora do App, o cliente deve receber R$ 720,00 de cashback no ano.

Nessa modalidade o cliente também pode realizar saques emergenciais a partir de seu limite disponível no cartão de crédito. Segundo o FAQ do site da fintech, para realizar saques na rede 24h é cobrado uma taxa de R$ 15,00 por saque.

Informações sobre RappiCard Prime

Já o RappiCard Prime está disponível apenas para aqueles que já são usuários Rappi Prime. Diferente do RappiCard, o RappiCard Prime possui uma anuidade de 12x de R$ 89,99 e garante ao cliente um cartão exclusivo de metal.

De acordo com uma simulação disponibilizada no site do serviço de delivery, ao gastar R$ 4.000,00 no Rappi e mais R$ 6.000,00 fora do aplicativo é possível receber R$ 3.840,00 de cashback ao ano.

O cartão de crédito RappiCard Prime possui atendimento 24 horas por dia, durante todos os dias da semana. Ademais, é possível receber cashback de 5% em compras feitas no Rappi, bem como 2% em todas as outras compras fora do aplicativo.