RB Bragantino x Cuiabá – Focado em manter liderança, Toro Loko coloca invencibilidade a prova

Bragança Paulista – Único time invicto até o momento no Brasileirão, o Red Bull Bragantino tenta se manter isolado na liderança e volta a campo nesta quarta-feira (07) quando recebe o Cuiabá, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 18h, pela décima rodada. O rival tenta ainda não venceu na competição e terá a estreia do técnico Jorginho, apresentado neste começo de semana.

Atualmente com 21 pontos e uma campanha de seis vitórias e três empates, o Red Bull Bragantino lidera a competição. Já o Cuiabá, que tem dois jogos a menos que a grande maioria de seus rivais por conta das mudanças na tabela devido a realização de partidas da Copa América na Arena Pantanal, aparece na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos. São quatro empates e quatro derrotas até o momento.

RB BRAGANTINO

Com um treino na tarde desta terça-feira (06), o RB Bragantino encerrou a preparação para encarar o Cuiabá. No duelo, o técnico Maurício Barbieri não poderá contar com o meia Lucas Evangelista, que recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada e cumpre suspensão.

Outra baixa no meio é o camisa 10, Claudinho que vindo de uma maratona de jogos, foi liberado para se recuperar fisicamente antes de se apresentar a Seleção Olímpica para disputar as Olimpíadas de Tóquio. O lateral-direito Aderlan, com dores na coxa e o zagueiro Léo Ortiz, disputando a Copa América pelo Brasil também estão fora.

Em contrapartida, o atacante Helinho está de volta ao time, depois de não enfrentar o São Paulo, já que pertence ao time adversário e há uma clausula no contrato que impende atuar contra a equipe. No mais, a base será a mesma que vem atuando.

CUIABÁ

Já com o técnico Jorginho à frente da equipe, o Cuiabá também encerrou a sua preparação nesta terça-feira (06) já em Atibaia, cidade vizinha a Bragança Paulista, onde está hospedado para o duelo. O novo comandante conta com os retornos do atacante Clayson e do lateral-esquerdo Lucas Hernandez.

As baixas são do volante Yuri, com torção no pé, e do lateral-direito Lucas Ramón, que pertence ao adversário e não pode atuar contra a equipe. Jorginho falou que acredita na reação do Cuiabá mesmo após sete jogos sem vitória.

“Temos que fazer com que os jogadores acreditem, que tenham sangue nos olhos. Além de toda a organização tática tem que ter entrega, essa questão do coração, da paixão por aquilo que faz. Vamos tentar trazer isso cada vez mais. Quero esse tipo de mentalidade por toda a experiência que eu passei na minha vida como jogador por 20 anos e treinador por 15 anos”, disse o técnico.