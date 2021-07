RB Bragantino x Grêmio – Pela reabilitação e pela sobrevivência

Bragança Paulista, SP, 30 (AFI) – Depois de perder a última invencibilidade no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino volta a campo para se recuperar. O seu desafio em casa, no estádio Nabi Abi Chedid, vai ser o Grêmio neste sábado, às 21h, pela 14.ª rodada.

Na parte final do primeiro turno, os dois times estão em situações opostas na tabela de classificação. O time paulista ocupa a quarta posição, com 24 pontos, enquanto o time gaúcho é penúltimo colocado com apenas sete pontos.

Na última rodada, em casa, o Grêmio empatou por 1 a 1 com o América-MG. No meio de semana, pelas oitavas da Copa do Brasil fez 3 a 0 em cima do Vitória, em Salvador (BA).

MESMA BASE

O time do Bragantino deve ser o mesmo que perdeu para o Fortaleza, por 1 a 0, na Arena Castelão. A única baixa continua sendo o meia Claudinho, servindo a seleção olímpica. O time segue armado no esquema 4-3-3.

A baixa ficará na beira do gramado, onde o técnico Maurício Barbieri cumpre suspensão automática por ter sido expulso. Em seu lugar estará Maldonado, auxiliar.

“A comissão técnica trabalha em conjunto. Vou participar de todo o trabalho, ficando apenas fora do campo, onde o Maldonado vai cobrir a nossa ausência” comentou Barbieri.

NA GARRA

O Grêmio segue na base da garra e do grito de Felipão. Enquanto a diretoria busca reforços, o técnico pentacampeão tenta mexer co os brios dos gremistas. Em seis jogos o time perdeu apenas uma vez.

Felipão tem muitas baixas. O meia Matheus Henrique e o goleiro Brenno estão com a seleção olímpica. Kannemann, Maicon, Rafinha, Thiago Santos, Douglas Costa e Diego Souza estão machucados e Churín segue sem condições físicas.

“Outro dia jogamos sem nove. Não é fácil, mas vale o esforço de quem entra. Vamos lutar muito, tentando bons resultados, até colocar todo o grupo em condições de nos ajudar” – avisou Felipão.