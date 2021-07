Realitys X Vida Real: saiba quais são os dilemas e desafios de uma obra completa

A respeito de transformações rápidas, Márcio Barreto revela que é possível fazer mudanças nos ambientes de forma acessível e ágil, como a pintura de uma parede, instalação do papel de parede e mudança de luminárias. “Essas são alterações capazes de gerar uma grande diferença no espaço. Mas quando falamos de reforma em ambientes, com mudança geral de acabamentos, será preciso mais dias para a conclusão de um serviço com qualidade” conclui.