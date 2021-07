RecargaPay oferece mais de 30 vagas de emprego

A RecargaPay, fintech de pagamentos e serviços financeiros digitais, oferece mais de 30 vagas de emprego para diversas funções. As chances são para as áreas de Operação e BizDev, Riscos e Operações de Cliente, Produto e Tecnologia, Marketing e Finanças.

De acordo com a empresa, há oportunidades para diferentes níveis hierárquicos, com e sem experiência anterior, com a possibilidade de atuação na modalidade presencial, em São Paulo (SP), e remota.

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as posições de Auditor de TI, Engenheiro de dados, Analista de Segurança da Informação, Desenvolvedor Java, Arquiteto Mobile, Analista de produto, Engenheiro de Infraestrutura Cloud, Desenvolvedor Frontend Sr., Engenheiro de Machine Learning Sr., Analista Tributário, Analista de Conciliação, Senior IT Internal Auditor, Senior Treasury Analyst, Analista de BackOffice – Compliance, Analista de Negócios Sênior, Analista de Novos Negócios, Senior Business Operations Analyst, Analista de Jornadas e Processos, Especialista de Operações B2B, Analista de Business Intelligence e muito mais.

Os requisitos podem variar de acordo com a posição. Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, como assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale transporte ou auxílio estacionamento, vale refeição, total pass, aulas de espanhol, descontos em cursos de inglês, descontos em cursos de graduação, pós graduação e MBA, entre outros.

Como se candidatar às vagas

Os interessados em participar do processo seletivo e concorrer a qualquer uma das vagas disponibilizadas pela RecargaPay deverão acessar a página de Carreiras da empresa e cadastrar seu currículo.

No endereço é possível encontrar, também, informações completas sobre as vagas, como requisitos e escopo de atuação.

