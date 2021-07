Recovery abre vagas de emprego para TODO BRASIL; veja cargos

Recovery abre vagas de emprego para colaboradores de diferentes áreas de especialização em TODO BRASIL. São mais de 16 oportunidades disponíveis, com chances exclusivas para Estágios. Confira quais os cargos ofertados!

Recovery abre vagas de emprego para profissionais de diferentes funções

A Recovery divulgou mais de 16 novas vagas de emprego abertas para profissionais de diversas funções em todo território nacional. Dentre as oportunidades, estão os seguintes cargos:

Analista de Segurança da Informação Pl (Home Office) – São Paulo;

Analista de CRM Pl – São Paulo;

Analista de CRM Jr – São Paulo;

Especialista de Infraestrutura (Home Office) – São Paulo;

Coordenador(a) de Sistemas (Home Office) – Todo Brasil;

Analista de Planejamento Financeiro Sr – São Paulo;

Analista de Analytics Jr – São Paulo;

Especialista de Modelagem de Pricing – São Paulo;

Analista de Analytics Pl – São Paulo;

Estagiário de Infraestrutura – São Paulo;

Estagiária(o) de Marketing – São Paulo;

Analista de Banco de Dados SR (DBA SR) – Todo Brasil;

Analista de Analytics Sr – São Paulo;

Analista de Analytics Pl – São Paulo;

Programador .Net Sr (Home Office) – Todo Brasil;

Especialista de Inteligência de Mercado (Home Office) – Todo Brasil.

Além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa disponibiliza aos funcionários, convênio médico, convênio odontológico e convênio com empresas parceiras.

Como se candidatar

A Recovery abre vagas de emprego para todo país. Para se candidatar a uma das oportunidades, os interessados precisam acessar o link de participação, considerar todas as informações referentes e, clicar em candidate-se.

