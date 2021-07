Red Bull Bragantino 1 x 1 Cuiabá – Toro Loko leva empate e perde a liderança

Bragança Paulista, SP, 07 (AFI) – Em um duelo de tempos opostos, Red Bull Bragantino e Cuiabá ficaram no empate por 1 a 1 no Estádio Nabi Abi Chedid, no começo da noite desta quarta-feira (07), pela décima rodada do Brasileirão. Depois de abrir o placar no primeiro tempo com Praxedes, o time paulista viu as mudanças feitas pelo técnico estreante Jorginho surtirem efeito no Cuiabá e acabou levando a igualdade no fim com um gol de Jenison.

Correndo riscos de deixar a liderança, dependendo dos outros resultados da rodada, o Red Bull Bragantino segue sendo o único time invicto, com seis vitórias e quatro empates em dez jogos. Do outro lado, apesar da boa atuação no segundo tempo, o Cuiabá segue sem vencer e continua na zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos somados.

PRIMEIRO TEMPO

Com uma marcação alta e buscando espaço para chegar ao gol adversário quando tinha a bola, o Cuiabá começou melhor na partida, mesmo jogando na casa do adversário. Mas, aos poucos, o Red Bull Bragantino foi se encontrando em campo e equilibrando o duelo. Tanto que foi o time paulista que abriu o placar.

Aos 28 minutos, Raul tocou para Praxedes, que mesmo de fora da área, resolveu arriscar um chute forte e acertou o ângulo, sem chances para o goleiro adversário, que até pulou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa.

Do outro lado, o Cuiabá quase empatou aos 42, quando Camilo apareceu livre dentro da área e bateu de primeira, mas Cleiton fez grande defesa. Por isso, o primeiro tempo terminou com os donos da casa em vantagem no placar.

O Red Bull até saiu na frente, mas acabou levando o empate

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Cuiabá seguiu em cima e passou a fazer de tudo pelo empate. Logo aos cinco minutos, Clayson cobrou escanteio fechado e quase fez um gol olímpico, acertando o travessão. Já aos nove foi a vez de Elton ter uma grande chance, mas mesmo de frente para o gol, acabou chutado em cima do goleiro.

Depois de tanto tentar, as mudanças que o estreante Jorginho fez no Cuiabá surtiram efeito e a equipe conseguiu deixar tudo igual no placar. Aos 32 minutos, Jenison recebeu um cruzamento na área, girou em cima do marcador e bateu no canto do goleiro Cleiton, que desta vez nada pode fazer.

O gol deu força ao Cuiabá que seguiu em cima nos últimos minutos, em busca da primeira vitória dentro do Brasileirão. Porém, as tentativas não surtiram efeito e por isso, as duas equipes terminaram mesmo a partida com o placar de 1 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 11ª rodada do Brasileirão. No sábado (10), o Red Bull Bragantino visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 17h. No dia seguinte, no domingo (11), Cuiabá recebe o Ceará, na Arena Pantanal, às 18h15.