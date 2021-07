Redação: 5 filósofos para aumentar seu repertório sociocultural

Ao se preparar para o vestibular é importante saber quais temas e autores são mais cobrados no exame, pois isso ajuda na hora da contextualização e também no momento de dissertar suas ideias. Nesse sentido, uma dica é pesquisar sobre os nomes e teorias apresentados nos textos e questões da prova. Para se manter bem preparado, veja abaixo uma lista com alguns autores para você ampliar seu repertório.

Thomas H. Marshall

Conhecido por sua obra Cidadania, Classes Sociais e Status, Marshall foi um importante filósofo e sociólogo. Ele é responsável pela análise cronológica que demonstra a importância da conquista de direitos civis. Segundo o filósofo, os dados político sociais são um reflexo do anseio da população por um bem estar coletivo.

Karl Marx

Esse é outro nome da lista que é famoso, e não é à toa. Marx escreveu um dos maiores clássicos da sociologia e sua ideologia é referência até hoje. Apesar de seu nome raramente ter uma citação direta, os temas abordados em suas obras aparecem com frequência em exames. De acordo com Marx, a burguesia se apropria dos meios de produção e explora o proletariado em benefício próprio. Isso resulta em ampla desigualdade social e precarização dos postos de trabalho. Essas questões a respeito do capitalismo e dos direitos trabalhistas são pautas recorrentes, principalmente no Enem.

Montesquieu

Pensador do século XVIII, Montesquieu é o responsável pela teorização dos conceitos de poder Legislativo, Executivo e Judiciário. O modelo desenvolvido por ele e que é adotado até hoje em vários países, inclusive no Brasil. As questões trazidas em sua obra apresentam uma forte reflexão acerca de aspectos sócio históricos. Sem dúvida, essa é uma leitura indispensável para quem quer manter o repertório em dia.

