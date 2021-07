Redação ENEM: como usar citações?

Redação ENEM: dicas para usar citações

A redação é sempre um grande momento para todos os candidatos no momento do exame do ENEM. Porém, além de você estar preparado para um bom desenvolvimento do tema proposto, você deve também saber utilizar corretamente alguns repertórios que se relacionem aos seus argumentos.

Esses repertórios compõem parte fundamental da nota da redação do ENEM e devem ser usados em todos os textos. Você pode usar um fato histórico, um dado estatístico ou uma citação como repertório socioprodutivo. No texto de hoje, analisaremos essa última: como utilizar corretamente as citações na redação?

Redação ENEM: A citação direta

A citação direta é a maneira mais utilizada pelos candidatos na redação do ENEM. Por meio dela você irá citar exatamente o que o autor falou, palavra por palavra, do mesmo modo como foi dito.

Assim, caso você tenha alguma dúvida quanto ao que foi dito pelo autor ou tenha dúvidas quanto à maneira de escrever, o melhor a fazer é citar de maneira indireta.

Vamos observar, a seguir, dois exemplos de citações diretas:

“Penso, logo existo”, disse o filósofo René Descartes.

Como afirma o filósofo René Descartes: “penso, logo existo ”.

Redação ENEM: A citação indireta

Você pode utilizar as citações como repertório na redação do ENEM sem transcrever exatamente aquilo que foi dito pelo autor. Por meio da citação indireta, você poderá, utilizando as suas próprias palavras, trazer a ideia principal do pensador de quem se pretende fazer a citação para o seu texto.

Vamos analisar estes dois exemplos:

Como afirma Sócrates, filósofo grego, a certeza que o homem pode ter é que o aprendizado é constante, uma vez que ele nada sabe.

A filosofia de Sócrates, pensador grego, mostra que o ser humano de nada sabe e que, portanto, está em constante aprendizado.

Redação ENEM: dicas gerais

Procure sempre utilizar citações curtas e com uma frequência moderada. Lembre-se de que essa dica vale tanto para as citações diretas quanto para as indiretas.

Ainda, é válido destacar também que as citações devem ser evitadas no final da redação, ou seja, na conclusão. É melhor que você as insira nos parágrafos de introdução e de desenvolvimento, com o objetivo de sustentar os seus argumentos.