Redução de jornada ou suspensão: empresas têm só mais um mês; entenda

O Programa Emergencial de Preservação do Emprego e Renda (BEm), que deu a possibilidade dos empresários atuarem com a redução de jornada ou suspensão de contrato, deve durar somente mais um mês. O prazo máxima previsto neste ano é agosto.

Desde que foi relançado, em abri de 2021, mais de 3 milhões de acordos foram fechados para redução da jornada de trabalho ou suspensão do contrato. No total são 620.639 empresas e 2.517.326 trabalhadores envolvidos.

Apesar de expressivo, o número conta com uma queda de adesão – já que no ano passado 10 milhões de negociações foram fechadas.

A Secretaria de Previdência e Trabalho informou ao jornal Extra que não está no planejamento aumentar o prazo do programa. Ou seja, mesmo que um novo acordo, de redução de jornada ou suspensão de contrato, seja fechado ele só poderá durar um mês.

“Se o acordo foi realizado faltando um mês, ele só pode durar um mês. Com a estabilidade para o trabalhador por mais um mês”, orientou a pasta em nota.

Veja os números referentes ao BEm 2021:

O setor de serviços foi o principal impactado com o programa neste primeiro mês. Veja abaixo a quantidade de acordos em cada setor:

Serviços: (1.473.909);

Comércio: (722.180);

Indústria: (657.174);

Construção: (52.578);

Agropecuária: (11.486).



Já quanto as regiões, Sudeste liderou em quantidade de acordos. Confira os estados com números mais expressivos:

São Paulo (810.367);

Minas Gerais (298.003);

Rio de Janeiro (288.716);

Bahia (204.833);

Ceará (173.955);

Pernambuco (143.765);

O trabalhador terá algum direito ao final da redução de jornada ou suspensão do contrato?

O trabalhador ainda terá direito a estabilidade em igual período a redução ou suspensão do contrato de trabalho. Em outras palavras, quem teve um acordo para redução ou suspensão por 60 dias, terá 60 dias de estabilidade, por exemplo.

A estabilidade significa que o empregador não pode demitir o funcionário e caso o faça deverá pagar multa na rescisão do funcionário. Os valores podem variar de 50% a 100% do salário, a depender do caso.

As férias nestes acordos não podem ser inferiores a cinco dias seguidos. E as férias coletivas também podem acontecer com antecedência de dois dias e podem ultrapassar os 30 dias.