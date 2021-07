Reencontros: Mari Gonzalez fala que já foi dublê de Ivete Sangalo

Ao ar no Multishow, a influenciadora e ex-bbb Mari Gonzalez se considera em um ótimo momento da carreira. Ao lado de Gominho, ela apresenta o “Eu Não Vou Embora”, atração ao vivo com entrevistas e bastidores do programa Música Boa, comandado por Ivete Sangalo. Mas o encontro das duas baianas é na verdade bem antigo.

Em entrevista para a revista Quem, Mari contou que durante a adolescência trabalhava em uma agência de modelo e foi chamada para ser ‘stand-in’ da cantora, ou seja, uma espécie de dublê. Por causa da fisionomia parecida, a influenciadora era contratada para agilizar a vida de Ivete. “Eu chegava, por exemplo, num set em que ela iria fotografar e já marcava a luz com fotógrafo”, explicou.

O trabalho no Música Boa só reforçou o que Mari já pensava da cantora: “É uma alegria enorme trabalhar com a Ivete. É um reencontro muito gostoso. Eu me lembro lá atrás, quando tinha 18 anos, e trabalhei com ela pela primeira vez. Ivete é carinhosa, solar, coloca a gente pra cima. É muito bom tê-la como colega nesse trabalho. Eu sou fã!”.