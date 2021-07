Reforma de férias: Veja como mudar ambientes apenas com iluminação

Durante às férias, as reformas se tornam foco de muitas famílias. E como 2021 já está na metade, dicas simples de como mexer na iluminação do ambiente são ideais para o momento. A iluminação é um dos itens que não podem faltar para trazer funcionalidade e estética para a casa. O ideal é que a localização dos trilhos e spots fossem pensadas desde o início da reforma, durante a criação do novo layout e na escolha dos elementos nos ambientes. Mas, para quem já está no meio do caminho, a Yamamura – Luz, design e tecnologia listou dicas importantes para atender suas necessidades. Não esqueça que antes de tudo, é importante conhecer o cotidiano dos moradores, além de suas preferências.

Para quem vai montar ou reformar o cantinho de home office, a dica é incluir um tipo de iluminação funcional e com menos sombras possíveis, condição adequada para a realização de atividades de trabalho ou estudo. A temperatura de cor mais indicada é a neutra (4000K) para a luz geral, pois estimula a concentração. Porém, também vale apostar na luz de temperatura branco quente (2700K a 3000K) em pontos de apoio (como abajures e arandelas de canto) para trazer um ar descontraído, que estimula a criatividade. A mescla de efeitos de luz direta e indireta também valoriza esse tipo de ambiente.

Nada mais gostoso do que abrir as janelas e sentir a luz do sol! Essa é uma ótima opção que traz aconchego, conexão com a natureza, benefícios para a saúde e o humor, além de economia de energia. Por isso, na hora de reformar os espaços, privilegie todas as entradas de luz solar, de forma que a iluminação natural e a artificial se complementem. As luzes das lâmpadas podem contribuir com a sensação de conforto na casa e dar continuidade a essa sensação durante a noite.

Escolha das cores x iluminação

A iluminação está diretamente relacionada com as cores das paredes e revestimentos. As mais claras tendem a refletir mais a luz, portanto, são necessárias luminárias com menor fluxo luminoso (lúmens – medida que determinada a quantidade de luz), do que um local com revestimentos mais escuros. Além disso, as paletas de cores mais frias (como azul, verde e cinza) são mais valorizadas com a iluminação de temperatura de cor neutra ou branco frio (4000K a 6500K), enquanto que as cores nas tonalidades mais quentes (como amarelo, vermelho e laranja), são mais recomendadas com o uso de lâmpadas de temperatura de cor âmbar ou branco quente (2400K a 3000K).