Relacionamento entre Bruna Marquezine e Enzo Celulari chega ao fim

Após três meses da oficialização do romance entre os dois, Bruna Marquezine e Enzo Celulari não estão mais juntos. Segundo o jornal Extra, eles deram um ponto final no relacionamento há pouco mais de um mês, e foi justamente por isso que não fizeram declarações no Dia dos Namorados.

Apesar de terem assumido publicamente apenas em abril, os famosos começaram a se envolver em junho do ano passado, durante a pandemia da Covid-19. Na semana passada, o filho de Claudia Raia viajou com o melhor amigo, Gabriel David, para Maraú, na Bahia, enquanto a atriz comemorou o aniversário da amiga Priscilla Alcântara.

Em maio, durante entrevista à revista Elle, Marquezine chegou a falar sobre o namoro e contou detalhes de como tudo começou.

“Eu estava há uns quatro anos sem ter um namoro e fiquei muito bem sozinha, coisa que nunca tinha conseguido fazer. Antes de pensar em me relacionar com o Enzo, já admirava o trabalho dele porque mesmo ele sempre tendo uma criação maravilhosa com todo o conforto, ele foi para o terceiro setor trabalhar e ajudar as pessoas. A gente começou a se falar porque me coloquei à disposição pra ajudá-lo nessa pandemia, mas me disseram que ele tinha ali umas segundas intenções também, e eu pensei, ‘vamos ver’. E aí ele foi chegando e me conquistou”, disse na época.