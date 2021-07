Remo 0 x 1 Vila Nova – Será que a culpa era do treinador?

Belém, PA, 08 (AFI) – A injeção de ânimo com a chegada de um novo treinador não aconteceu no Remo. Na estreia de Felipe Conceição, o time paraense perdeu para o Vila Nova, por 1 a 0, no Estádio Baenão, pela décima rodada, e continuou na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B.

Sem vencer há sete jogos, o Remo perdeu a terceira seguida e estacionou nos sete pontos. O fim do jejum tiraria o time da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Vila Nova respirou e subiu para o nono lugar, chegando aos 13 pontos.

SÓ O GOL SALVOU

O primeiro tempo no Baenão foi bastante truncado e com quase nenhum lance de perigo. Nervoso, o Remo não conseguiu assustar Georgemy. Já o Vila Nova teve uma boa chance logo aos sete minutos. Kelvin finalizou colocado e Vinícius espalmou. E foi só.

A expectativa de um segundo tempo mais movimentado se concretizou. O Vila Nova teve boa oportunidade com Alesson, que passou pelo goleiro e bateu, mas Kevem tirou quase em cima da linha. A resposta do Remo veio em finalização de Felipe Gedoz próxima a trave.

Sem criatividade, o jeito foi apostar na bola parada. E quem se deu bem foi o Vila Nova. Aos 35 minutos, Arthur Rezende cobrou escanteio e Rafael Donato cabeceou para o gol. Pressionado, o Remo partiu em busca do empate e quase conseguiu em chute forte de Arthur. Georgemy espalmou.

PRÓXIMOS JOGOS

O Remo volta a campo na quarta-feira, contra o Brusque, às 21h30, novamente no Baenão, em Belém. Na terça, o Vila Nova recebe o Brasil de Pelotas, às 16 horas, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Os jogos são válidos pela 11ª rodada.