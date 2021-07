Remo x Brusque- Dupla só pensa em uma coisa: reabilitação

Belém, PA, 13 (AFI) – Remo e Brusque perderam no último final de semana e agora buscam a reabilitação em duelo marcado para esta quarta-feira, às 21h30, no estádio Baenão, em Belém (PA), pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O Remo atualmente ocupa a última colocação com sete pontos conquistados e vem de sete jogos sem vitória. Na última rodada estreou o novo treinador, Felipe Conceição, na derrota para o Vila Nova, por 1 a 0, em casa.

Já Brusque vem de duas derrotas seguidas, sendo uma goleada para o Guarani por 4 a 2 e derrota em casa para o CSA por 3 a 2, que fez o time perder a invencibilidade jogando sob seus domínios. A equipe catarinense ocupa a décima posição com dez pontos, apenas quatro pontos do CRB, primeira equipe do G4,

AZULÃO ESTÁ PRONTO

O time tem desfalque confirmado de Rafinha que tem lesão de grau 1 em fase final. Lucas Tocantins pode voltar a ficar disponível, já que terminou o trabalho de transição. o sistema defensivo, Kevem e Suéliton brigam pela vaga na zaga, assim como Igor Fernandes e Marlon na lateral esquerda. Jefferson (lesão no tornozelo direito) também é desfalque no time de Felipe Conceição.

BRUSQUE DE OLHO NO G4

O time tem Edilson e Vivico (lesionados) como desfalques confirmados e Bruno Alves e Alex Ruan podem aparecer no time no banco de reservas, já que ficaram de foram nos últimos jogos porque estavam aprimorando a parte física. A escalação deve ser a mesma das últimas duas partidas pela série B.

O time tem três atletas pendurados são eles: Bruno Lopes, Diego Mathias, Toty e Jerson Testoni.