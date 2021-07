Remo x CSA – Leão Azul tenta descobrir sequência do ciclo para se aliviar (ou não)

Belém, PA, 30 (AFI) – Neste domingo, o Remo recebe o CSA, no Baenão, para fechar a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Os donos da casa, porém, tem outro ciclo para encerrar ou não, durante o duelo das 18h15, o sobe e desce no desempenho. A vitória, também, vale bastante para se afastar do Z4.

Os dois times estão no meio da tabela. O Remo tem 16 pontos na 13ª colocação e vê o CSA, logo acima, na 12ª com 18. A zona de rebaixamento está próxima. Com exceção do lanterna (20°) Confiança, os outros três (Cruzeiro, Londrina e Ponte Preta) na degola somam 12 pontos.

CICLO DO ALÍVIO OU DESEPERO?

Nos últimos dois jogos, contra Londrina e Avaí, o Remo perdeu por 1 a 0. Os tropeços interromperam a sequência de três vitórias sobre Brusque e Ponte Preta por 2 a 1 e Cruzeiro por 1 a 0.

Antes dos triunfos, porém, o time paraense ficou três rodadas sem ganhar ou empatar. Foram três derrotas. 2 a 0 para o Sampaio Corrêa, 2 a 1 para o Coritiba e 1 a 0 para o Vila Nova. Então, no geral, o Remo teve: três derrotas, três vitórias e duas derrotas.

Contra o CSA, qual será o ciclo estabelecido? Os três pontos, que depois se repetiriam no jogo seguinte, ou mais um tropeço e, então, uma sequência vitoriosa? A “teoria”, obviamente, não interfere em nada no duelo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador Felipe Conceição não tem novidades nos retornos e nem nas ausências. A boa notícia é para o futuro próximo. O volante Lucas Siqueira e o atacante Jefferson já iniciaram o trabalho de transição física ao lado do zagueiro Fredson. O Remo, por isso, deve repetir a escalação da última partida, na derrota para o Avaí.

O CSA de Ney Franco, do outro lado, apresentará mudanças. O zagueiro Matheus Felipe recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso, enquanto o atacante Dellatorre sentiu dores nas costas e não foi relacionado. O substituto na frente ainda não é conhecido, mas Reinaldo é sai na frente na briga. Na zaga, Fabrício é o nome mais cotado.

Além dos dois, o lateral-direito Ewerthon retornou ao Sport, depois de finalizar a passagem por empréstimo na derrota para o Botafogo por 2 a 0, na última terça-feira. O treinador, porém, tem retornos. Iury Castilho e Yuri estão à disposição e devem entrar no meio campo e na lateral, respectivamente.