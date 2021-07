Renovar as energias: aprenda como usar a cromoterapia na decoração do banheiro

A hora do banho é definitivamente o melhor momento para relaxar e renovar as energias. Para potencializar ainda mais esse efeito, Érico Miguel,

técnico da Ideia Glass, marca especialista em kits de ferragens para box de banho e portas divisórias de ambientes, indica apostar na cromoterapia na decoração do banheiro. Ele separou algumas dicas infalíveis para organizar o cômodo com itens que auxiliam na técnica, como ferragens coloridas e luzes em pontos estratégicos.

“Pintura nas paredes, box de banho, iluminação, objetos, são muitas formas de conseguir a prática da cromoterapia no banheiro”, conta Érico Miguel.

As cores possuem grandes poderes para ajudar a relaxar, ajudando a aliviar, inclusive, diversos sintomas, como o estresse e tristeza. Para conseguir utilizar a prática da cromoterapia no banheiro, o ideal é abusar de tonalidades estratégicas em todo o cômodo, como paredes – seja através das pinturas, do papel de parede e revestimentos coloridos – e, até mesmo, nas cores das ferragens e roldanas do box de banho.

Foto: divulgação “Para isso, é importante observar qual sentimento é o desejado, pois cores quentes são mais estimulantes para o corpo e as frias proporcionam mais calmaria e serenidade”, conta o profissional.

Segundo Érico, o mercado possui muitos itens para a decoração do banheiro que podem estimular a cromoterapia através de suas tonalidades, e que uma ótima opção são os boxes de banho com roldanas coloridas. “Os modelos com ferragens em tonalidades, como Rose, Dourado, Preto, Cromado e Branco, podem fazer uma grande diferença na hora de relaxar durante o banho”, sugere o profissional.

Já para as paredes, Érico fala que, além da questão da cromoterapia, é necessário levar em consideração o estilo de decoração do banheiro, além da praticidade no dia a dia. “Tintas geralmente são melhores em questão de durabilidade e para a manutenção da limpeza no dia a dia”, explica.

A iluminação é um item imprescindível para conseguir um clima aconchegante e confortável no banheiro. Mas é preciso ficar atento à tonalidade escolhida para alcançar o objetivo. A luz mais amarela, por exemplo, oferece uma sensação aconchegante, já a branca suaviza ajuda a suavizar o cômodo.

A intensidade da luz também faz diferença. “Uma dica é na hora do banho deixar apenas uma luz mais fraca acessa, como aquelas que ficam em cima do espelho da pia”, indica Érico.

Já para quem não possui muita iluminação no banheiro, uma boa saída é contar com luminárias. “Na hora do banho, procure apagar as luzes do ambiente e deixar apenas a luminária acessa, que pode ser com uma luz colorida para intensificar o relaxamento”, recomenda.

Quem não gosta de entrar em um ambiente com um cheiro agradável, não é mesmo? Mas muito além da sensação de limpeza, os aromas, aplicados na prática de aromaterapia, podem ajudar a combater a insônia, estresse e ansiedade.

Para um banho relaxante, ter sabonetes e difusores aromatizados com essências, é uma boa alternativa. “São opções que também podem contribuir para a decoração do ambiente”, comenta o profissional.

Os objetos de decoração podem ajudar tanto na decoração, quanto na hora de relaxar no banho. “Para isso, é legal optar por itens como quadros, vasos de flores, bandejas, cestos e diversos outros objetos que além de decorar, podem potencializar a cromoterapia no ambiente através das suas cores”, conta o profissional.