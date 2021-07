Resta apenas um grupo para a liberação dos saques da 3ª parcela

O Governo Federal liberou nesta sexta-feira (16), os saques da terceira parcela do Auxílio Emergencial para os informais que nasceram no mês de novembro. Pouco mais de 2,5 milhões de pessoas podem se dirigir para as agências para retirar a quantia. Com isso, falta apenas a liberação para mais um grupo.

Trata-se portanto daqueles informais que nasceram em dezembro. E o fato é que eles terão que esperar pelo menos mais dois dias para fazer esse saque. É que de acordo com o calendário oficial do programa, eles poderão fazer apenas a partir da próxima segunda-feira (19) em agências por todo o Brasil.

Quando a Caixa fizer essa liberação para os informais de dezembro, o banco vai encerrar oficialmente os pagamentos da terceira parcela do Auxílio Emergencial. No entanto, antes mesmo disso acontecer, eles já terão começado os repasses da quarta parcela do benefício. Pelo menos é o que mostra o calendário.

É que nesta quinta-feira (15), a Caixa decidiu antecipar os pagamentos deste quarto ciclo. Assim, os informais que nasceram no mês de janeiro poderão receber esse dinheiro no próximo sábado (17). Quem nasceu em fevereiro poderá fazer isso no domingo (18). As datas seguirão obedecendo a ordem de nascimento dos seus usuários.

Vale lembrar que neste primeiro momento, as pessoas irão poder mexer neste dinheiro apenas de forma digital. De acordo com a Caixa Econômica é possível fazer movimentações como pagamentos de boletos e de outras contas. Além disso, é possível também usar o montante para realizar algumas compras online e até mesmo presenciais.

WhatsApp

Ainda nesta quinta (15), o Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse em entrevista que o banco vai informar aos usuários sobre as datas do calendário da prorrogação do benefício em questão.

De acordo com Guimarães, o banco fechou uma espécie de parceria com o aplicativo de mensagens WhatsApp. A ideia é enviar notificações em forma de textos para os beneficiários. Eles irão informar as datas dos pagamentos dos meses de agosto, setembro e outubro.

É preciso ter cuidado para não cair em golpes. De acordo com a Caixa, esta mensagem em questão não vai pedir absolutamente nenhum dado pessoal dos usuários. Eles irão apenas informar as datas de pagamentos de cada um deles.

Prorrogação do Auxílio

Ainda no início da última semana, o Governo Federal anunciou oficialmente a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais três meses. Desse modo, o programa não vai mais terminar em julho, e sim em outubro.

Isso vai acontecer porque o Governo Federal entendeu que a situação da pandemia do novo coronavírus ainda não apresentou uma melhora concreta. Por isso, o projeto em questão ganhou mais três meses de duração.

E de acordo com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, esse prazo de aumento poderá ser ainda maior. Tudo vai depender, no entanto, do desenvolvimento da pandemia nos próximos meses. Esses números é que irão definir o futuro do benefício no Brasil.